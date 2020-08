RIVM: Een voorzichtige afname, we hopen dat dit doorzet

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is "voorzichtig positief", nu het aantal nieuwe coronagevallen is gedaald en het zogenoemde reproductiegetal van het coronavirus ook zakt. "We hopen dat dit een voorbeeld is van 'flatten the curve', dat we achteraf kunnen zeggen dat het toen begon te dalen. We hopen dat dit doorzet. Maar dat durf ik nu nog niet te zeggen. Het blijft koffiedik kijken", aldus een woordvoerster van het instituut.

Het instituut kreeg in de afgelopen zeven dagen 3588 meldingen over positieve testresultaten. De week ervoor meldde het RIVM 4013 nieuwe gevallen, en de week daarvoor 4036. "Een voorzichtige afname, maar nog niet zo mooi als een paar maanden geleden", noemt het RIVM dit.

Het aantal gemelde ziekenhuisopnames en sterfgevallen steeg wel, maar daar zitten ook oudere gevallen tussen. Die komen soms met vertraging binnen bij het RIVM. In de afgelopen week zijn 15 mensen overleden aan het virus. Hoe dit de komende week verandert, is moeilijk te voorspellen. Dat hangt volgens het RIVM van veel factoren af. "De bulk van de besmettingen zit bij 20- tot 29-jarigen. Die belanden minder vaak in ziekenhuizen. De vraag is wat je gaat zien bij andere leeftijdsgroepen. Het kan zijn dat het totaal aantal besmettingen daalt, terwijl het aantal opnames stijgt."

Bovendien is een afname pas het begin, benadrukt het RIVM. "Als we de cijfers mooi laag weten te krijgen, ben je er nog niet. In juli waren de cijfers ook mooi laag. Vervolgens hebben we gezien hoe snel het kan oplopen. En we gaan richting het najaar, waarin er meer luchtweginfecties zijn."