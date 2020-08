‘Tichanovskaja wil massale viering onafhankelijkheid’

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft op sociale media opgeroepen tot een massale samenkomst dinsdag op het Onafhankelijkheidsplein in Minsk voor de viering van de nationale feestdag. Wit-Rusland werd als gevolg van de ineenstorting van de Sovjet-Unie 25 augustus 1991 onafhankelijk. Drie jaar later kwam Aleksandr Loekasjenko aan de macht tegen wie Tichanovkaja vanuit ballingschap in Litouwen duizenden betogers op de been kan brengen. De Wit-Russen zouden volgens de berichten om 18.00 uur in groten getale naar het plein in de hoofdstad moeten komen.