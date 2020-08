Miljoen downloads voor CoronaMelder

De app werkt met bluetooth en is te installeren via de Play Store (voor Android-telefoons) en de App Store voor iPhones. Als iemand positief test op het coronavirus, moet de app mensen waarschuwen die in de veertien dagen daarvoor 15 minuten of langer bij hem of haar in de buurt zijn geweest. De app ondersteunt daarmee het bron- en contactonderzoek van de GGD.

De app wordt sinds ruim een week getest door de gezondheidsdiensten in de regio’s Twente, Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Zuid. Het kabinet hoopt dat de app op 1 september landelijk kan gaan werken. Voor die dag moet de Tweede Kamer instemmen met een spoedwet, maar het is de vraag of dat gaat lukken.