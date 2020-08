Zoon omgebracht PvdA-raadslid verdacht van moord of doodslag

De zoon van de PvdA-fractievoorzitter van Sint-Michielsgestel, wordt verdacht van moord of doodslag op zijn vader. De 22-jarige man wordt dinsdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank Oost-Brabant. Die beslist of hij langer in de cel moet blijven.

De 64-jarige De Vlieger werd zaterdagavond dood gevonden in de garage van een woning in de Brabantse plaats. De aanleiding voor het misdrijf is niet bekend.

“Jack was een politicus die gedreven werd door idealen. Er ging geen raadsvergadering voorbij, dat hij wel een keer de opmerking maakte: denken we ook aan mensen met een smalle beurs?”, aldus burgemeester Han Looijen in een eerdere reactie. Hij zegt geschokt en aangeslagen te zijn door de dood van de plaatselijke PvdA-fractievoorzitter en betuigt nabestaanden, fractieleden en collega-raadsleden zijn medeleven.