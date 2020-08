Oppositieleider Tichanovskaja: Wit-Rusland is ontwaakt

De bevolking van Wit-Rusland is ontwaakt en een vreedzame revolutie heeft plaatsgevonden. “Die revolutie is niet anti- of pro-Russisch, noch anti- of pro-Europees, maar voor de democratie”, aldus de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja in een videoverklaring tijdens een speciale bijeenkomst van de commissie buitenland van het Europees Parlement over het land.