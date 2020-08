Bloedbank: helft besmette donoren dacht zelf niet aan corona

Veel mensen die het coronavirus hebben opgelopen, denken dat ze ‘gewoon’ verkouden zijn, of ze wijten hun klachten aan hooikoorts. Nieuw onderzoek van bloedbank Sanquin maakt duidelijk dat dit heel vaak gebeurt: van de donoren die antistoffen in hun bloed bleken te hebben, dacht bijna de helft (48 procent) juist niet te zijn besmet.

Sanquin vroeg 3676 bloeddonoren een vragenlijst in te vullen. Van die groep bleken er 239 (6,5 procent) antistoffen in het bloed te hebben. Die antistoffen maken alleen mensen aan die het virus in hun lichaam hebben gehad. Van de 239 mensen die besmet waren geweest, had 11 procent helemaal geen klachten ervaren en 27 slechts heel lichte klachten. Een groter deel, 41 procent, rapporteerde geur- of smaakverlies.

Opmerkelijk is dat de meerderheid van de besmette mensen die ten onrechte dachten dat ze het coronavirus niet hadden opgelopen, wél klachten had ondervonden. “Dit onderstreept het advies van de GGD: bij gezondheidsklachten meteen laten testen, en (ook zonder klachten) meewerken aan contactonderzoek”, aldus de onderzoekers van Sanquin. Zij vinden dat de uitkomsten aanleiding kunnen geven om mensen die in contact zijn geweest met een besmet persoon eerder te laten testen.

Overigens doet het tegenovergestelde fenomeen zich ook vaak voor: van de bloeddonoren die zelf dachten Covid-19 te hebben doorgemaakt, had slechts 20 procent antistoffen in het bloed. Hun klachten waren dus wel door andere virussen of bijvoorbeeld hooikoorts veroorzaakt. Ook die foute inschatting is niet zonder risico’s: “Mogelijk wanen mensen zich onterecht immuun, als ze denken genezen te zijn van Covid-19.”