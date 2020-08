Europese beurzen winnen opnieuw terrein

De Europese aandelenbeurzen wonnen dinsdag opnieuw terrein na de stevige koerswinsten een dag eerder. Positief nieuws over de handelsrelatie tussen China en de Verenigde Staten zorgden voor opluchting bij beleggers. Ook beter dan verwachte cijfers over de Duitse economie, de grootste van Europa, bood steun aan de handel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 563,96 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 817,31 punten. Londen en Parijs klommen tot 0,7 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,6 procent. De Duitse economie kromp in het tweede kwartaal met een herziene 9,7 procent. Dat was iets minder dan de eerder gemelde krimp van 10,1 procent. Ook het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie trok in augustus verder aan.

China en de Verenigde Staten beloofden na telefonisch topoverleg de afspraken uit de eerste fase van het handelsakkoord na te zullen komen. De relatie tussen Peking en Washington stond de afgelopen tijd flink onder druk door de ruzie over spionage door Chinese techbedrijven, het coronavirus en de nieuwe Chinese veiligheidswet in Hongkong.

ING

ING was de grote winnaar bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een winst van 3,5 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield volgde met een plus van 3,1 procent. Biotechnoloog Galapagos kampte met een adviesverlaging door Jefferies en stond onderaan met een verlies van 4 procent.

In de MidKap was bodemonderzoeker Fugro een opvallende stijger en ging aan kop met een winst van bijna 8 procent. Marktkenners hadden geen directe verklaring voor de koersstijging van het aandeel. Roestvrijstaalmaker Aperam profiteerde van een adviesverhoging door Morgan Stanley en volgde met een plus van 5,2 procent. Biotechnoloog Pharming sloot de rij met een min van 1,3 procent.

GrandVision

GrandVision daalde 0,4 procent. Het moederbedrijf van ketens als Pearle en Eyewish, en eigenaar HAL (plus 1,6 procent) hebben een rechtszaak rond de geplande overname van het optiekconcern gewonnen van het Italiaans-Franse EssilorLuxottica. Volgens EssilorLuxottica (min 1 procent) zou GrandVision tijdens de coronacrisis zijn koers sterk hebben gewijzigd, zonder overleg met de beoogde nieuwe eigenaar. De Frans-Italiaanse brillenreus bekijkt nu zijn opties en overweegt om in hoger beroep te gaan.

De euro was 1,1834 dollar waard, tegen 1,1802 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 42,58 dollar. Brentolie klom 0,4 procent in prijs tot 45,33 dollar per vat.