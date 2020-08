Google toont vacatures voor Randstad en Monsterboard

Google gaat meer vacatures tonen bij de zoekresultaten. De zoekmachine werkt daarvoor samen met onder meer Randstad Groep Nederland (het moederbedrijf van Randstad, Tempo-Team, Yacht en BMC), Monsterboard, de Rijksoverheid en DPG Recruitment (Nationale Vacaturebank en Intermediair). Door de coronacrisis zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt en volgens Google kan het tonen van vacatures helpen om de economie te laten herstellen. “Als het goed gaat met de bv Nederland is dat ook positief voor Google”, aldus directeur Martijn Bertisen van Google Nederland.

Mensen kunnen via Google onder meer zoeken op locatie van de baan en op de sector. Ook kunnen ze aangeven of ze fulltime, parttime of freelance willen werken. Gebruikers kunnen ook instellen dat ze meteen een mail krijgen als er een nieuwe vacature wordt geplaatst.

Google verstrekt ook ruim 8,5 miljoen euro aan tegoeden voor het midden- en kleinbedrijf en niet-gouvernementele organisaties. Die kunnen het geld gebruiken om via Google en YouTube te adverteren. Wereldwijd biedt Google 340 miljoen aan advertentietegoeden.