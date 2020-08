Podiumkunstensector pleit in brandbrief voor extra geld

Honderden instellingen in de podiumkunstensector vragen in een brandbrief aan de minister en de Tweede Kamer om meer geld. Ze willen dat het budget van het Fonds Podiumkunsten (FPK) met 15,8 miljoen euro wordt verhoogd. Hiermee kunnen alle instellingen die onlangs van het fonds een positief advies kregen voor subsidie, maar waarvoor te weinig budget was, dit alsnog krijgen. "Dat juist díe groepen nu alsnog dreigen te verdwijnen is pijnlijk en kapitaalvernietiging", staat in de brief.