VVD en CDA willen uitleg over samenwerking met Huawei

Coalitiepartijen VVD en CDA willen opheldering van het kabinet over de samenwerking van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit met Huawei. Dat Chinese telecombedrijf steekt volgens zakenkrant FD 3,5 miljoen euro in een lab voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie voor zoekmachines.

In verscheidene westerse landen ligt Huawei onder het vergrootglas. In sommige landen mag het bedrijf geen apparatuur leveren voor het 5G-netwerk voor snel mobiel internet uit angst voor spionage. In de Verenigde Staten staat Huawei op een sanctielijst.

De samenwerking tussen de universiteiten en Huawei is goedgekeurd door de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs. Ook inlichtingendienst AIVD heeft volgens de krant het groene licht gegeven. Het kabinet moet nog besluiten over deelname van Huawei aan het Nederlandse 5G-netwerk.

Vraagtekens

Dennis Wiersma (VVD) zet "grote vraagtekens" bij het project. "Waarom Chinezen miljoenen laten investeren in technologie waarin wíj́ de beste willen zijn? Hoe veilig is het écht? Minister moet hier induiken en het niet aan universiteiten overlaten. Kamervragen onderweg, veiligheid voorop", twittert hij.

Ook Joba van den Berg van het CDA is niet gerust. Zij is verbaasd over de samenwerking "want vitale sectoren moeten beschermd worden". D66'er Kees Verhoeven noemt het bericht "opvallend". Hij vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot het 5G-beleid van het kabinet.