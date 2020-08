‘Australische bosbranden gevoed door klimaatverandering’

De verwoestende bosbranden die vorig jaar en begin dit jaar Australië teisterden, zijn “duidelijk” gevoed door de klimaatverandering. Dat is de conclusie van een rapport dat in opdracht van de Australische regering is opgesteld.

Nu het bosbrandenseizoen van dit jaar alweer is begonnen, krijgen de autoriteiten het dringende advies om actie te ondernemen om de gevolgen van extreem grote bosbranden te beperken. Dergelijke branden komen naar verwachting steeds vaker voor.

De bosbranden hielden negen maanden aan tot in maart van dit jaar en waren het ergst in de staat New South Wales. Daar viel 5,5 miljoen hectare ten prooi aan de vlammen, 2400 huizen raakten verwoest en 26 mensen kwamen om het leven. De branden werden gevoed door jarenlange droogte, harde wind, onweer en een lage luchtvochtigheid.

Blikseminslagen

Het rapport verwerpt suggesties dat niet klimaatverandering maar brandstichting en slecht bosbeheer de branden hebben veroorzaakt en verergerd. Slechts elf van de branden in New South Wales waren aangestoken, maar veruit de meeste werden veroorzaakt door blikseminslagen.

Australië heeft in het verleden vaker onderzoeken gedaan naar de bosbranden in het land, al in de jaren dertig van de vorige eeuw. Veel aanbevelingen uit die rapporten zijn echter nooit opgevolgd.