Leden FNV ook akkoord met afspraken Tata Steel

De leden van vakbond FNV hebben net als die van het CNV ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat begin juli met Tata Steel in IJmuiden is bereikt. Met het akkoord worden gedwongen ontslagen voorkomen. Ondanks de overeenkomst maken de leden van de vakbond zich nog steeds zorgen over het voortbestaan van het staalbedrijf in IJmuiden.