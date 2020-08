‘Coronacrisis zorgt voor topjaar supermarkten en webshops’

Webshops en supermarkten beleven door de coronacrisis een topjaar. Volgens het economisch bureau van ING zijn webwinkels dit jaar goed voor 3 miljard euro omzetgroei, terwijl supermarkten het met 2,5 miljard euro extra opbrengsten doen. Modewinkels zijn daartegenover de grootste verliezers van de crisis. De totale omzet van de detailhandel stijgt dit jaar volgens ING met circa 4 procent. Dat komt neer op een plus van 4,5 miljard euro.

Belangrijke verklaringen van het succes van de supers en de webshops zijn volgens ING het hamstergedrag van consumenten, de verschuiving van omzet uit de horeca en Nederlanders die relatief meer thuis waren. Ook speciaalzaken hebben daardoor de wind mee dit jaar.

Verder valt op dat consumenten minder vaak boodschappen doen. Per bezoek aan de winkel wordt wel meer gekocht. Zo ligt het gemiddelde pinbedrag ruim 20 procent hoger sinds de invoering van de coronamaatregelen in maart.

E-commerce

In de zogeheten non-foodsector wordt een krimp van 1 miljard euro voorzien. Klusketens, tuincentra en elektronica- en speelgoedwinkels zullen binnen dit segment goed hebben gepresteerd. Naast modewinkels hebben ook sport- en boekwinkels en parfumerieën het zwaar. Door de crisis komt na vijf jaar een einde aan aanhoudende groei bij de non-foodzaken.

Dat de omzetkrimp bij deze groep dit jaar naar verwachting beperkt blijft tot 2 procent, komt volgens ING vooral door de enorme impuls vanuit e-commerce. Diverse winkelketens noteerden in het tweede kwartaal een omzetgroei van 35 tot 75 procent in hun webshops. Daarmee is volgens ING het belang van een goede onlinestrategie aangetoond, ook omdat steeds meer ouderen online winkelen.

Volgens ING zal de omzetgroei in de detailhandel volgend jaar lager uitpakken. Vanwege dalende consumentenuitgaven zal deze in 2021 circa 1 procent bedragen.