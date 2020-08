AEX begint met winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters gingen verder omhoog na de stevige koerswinsten een dag eerder. Beleggers verwerkten de aanhoudende opmars op Wall Street, waar de S&P 500 en de techgraadmeter Nasdaq nieuwe recordstanden wisten te bereiken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent in de plus op 564,53 punten. De MidKap won 1 procent tot 819,02 punten. De beurzen in Londen en Parijs klommen tot 0,8 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,9 procent. De Duitse economie kromp in het tweede kwartaal met een herziene 9,7 procent. Dat was iets minder dan de eerder gemelde krimp van 10,1 procent.

Koploper in de hoofdindex was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 2,6 procent. Biotechnoloog Galapagos stond onderaan met een verlies van 2 procent na een adviesverlaging door analisten van Jefferies. In de MidKap profiteerde roestvrijstaalmaker Aperam van een adviesverhoging door Morgan Stanley en was de grootste stijger met een plus van 5,5 procent. Vastgoedfonds NSI was de enige daler met een min van 0,3 procent.