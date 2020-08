Boliviaanse oud-president aangeklaagd voor seks met minderjarige

De voormalige president van Bolivia Evo Morales is door de autoriteiten in Bolivia opnieuw beschuldigd van seks met een minderjarige. De beschuldiging in verband met zijn vermeende relatie met een meisje dat inmiddels 19 jaar is, komt nadat Morales afgelopen week al werd aangeklaagd voor seks met een minderjarige en mensensmokkel. De 60-jarige socialist zegt dat de aanklachten onderdeel zijn van een “vuile oorlog” die de interim-regering tegen hem voert.

De interim-regering staat onder leiding van de conservatieve Jeanine Añez en kwam aan de macht nadat Morales opstapte als gevolg van de omstreden verkiezingen eind vorig jaar. Morales is uitgesloten van deelname aan de presidentsverkiezingen in oktober. De kandidaat van zijn MAS-partij en waarnemend president Añez gelden daarbij als de favorieten.

Morales zou volgens de aanklagers een relatie hebben gehad met een meisje dat destijds 15 jaar oud was en zou bij haar ook een kind hebben verwekt. De onderminister van Transparantie zegt dat de autoriteiten foto’s, geluidsbestanden en berichten hebben bestudeerd die het meisje naar de toenmalige president stuurde. “Die suggereren dat er een liefdesrelatie tussen de twee was”, aldus de onderminister. Volgens hem ging zij overal mee waar Morales was.

Verklaring

De vrouw stelt in een brief aan ‘s lands ombudsman echter dat zij door de politie is gedwongen om te verklaren dat zij een relatie had met Morales. “Ik ben door de politie lastiggevallen”, schrijft ze. “Ze vertelden me dat ze me zouden vervolgen voor opruiing en terrorisme als ik niet zou zeggen wat ze wilden. Ze dwongen me te verklaren onder druk, zonder advocaat.”

Morales werd eerder in augustus ook al aangeklaagd wegens terrorisme en genocide in verband met wegversperringen die hij zou hebben helpen organiseren. De oud-president zit momenteel in ballingschap in Argentinië.