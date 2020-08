Aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland veert weer op

In Duitsland is in het laatste etmaal bij nog eens 1278 personen een besmetting met het nieuwe coronavirus vastgesteld, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarmee is er weer sprake van een flinke stijging ten opzichte van zondag (+782) en maandag (+711).