Republikeinen schetsen nachtmerriebeeld van VS onder Biden

Nadat Trump vanuit Charlotte officieel tot kandidaat was genomineerd en de president had uitgehaald naar de Democraten, die volgens hem de verkiezingen willen stelen door fraude, verscheen Trump in een video vanuit het Witte Huis met zorgmedewerkers aan zijn zijde. “Dit zijn fantastische werkers die ons zo veel hebben geholpen met de Covid”, zei Trump. “We kunnen het veel namen geven, zoals het China-virus - ik wil niet alle namen noemen omdat sommigen dan beledigd kunnen zijn - maar dat is hoe het is.”

De reeks sprekers die volgde, bestreed het beeld van een incompetente Trump dat de Democraten op hun conventie vorige week hadden geschetst en probeerde de Democraten neer te zetten als radicaal en gevaarlijk. Het advocatenkoppel Mark en Patricia McCloskey, dat bekend werd toen het geweren richtte op een groep passerende Black Lives Matter-demonstranten, waarschuwde: “Het maakt niet uit waar je woont, je familie zal niet veilig zijn in het Amerika van de radicale Democraten.”

Trumps zoon Donald junior prees zijn vader voor het instellen van een inreisverbod voor Chinezen nadat het coronavirus “dankzij de Chinese communistische partij” was uitgebroken. “De president ondernam snel actie. Joe Biden en zijn Democratische bondgenoten noemde hem daarom een racist en een xenofoob. Zij plaatsten politieke correctheid boven de veiligheid van het Amerikaanse volk.”

Trump, die dikwijls is beschuldigd van racisme, werd onder anderen geprezen door voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley, die Indiase ouders heeft. Zij beschuldigde de Democraten ervan weg te kijken van de rellen die uitbraken na de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd eind mei. De zwarte Democratische parlementariër Vernon Jones, die in april opzien baarde door zich voor Trump uit te spreken, beweerde dat Trump “de inclusiefste economie ooit” had gebouwd.