Foto die de krant niet haalde

Vele tientallen liters afwasmiddel en de nodige liters water; dat zijn de vaste ingrediënten van het jaarlijkse NK Buikschuiven. Een ludiek bedoeld evenement dat desondanks een vast aantal fanatieke deelnemers trekt. Het kampioenschap is gewonnen door Joris Bergman uit Santpoort. Radio 538 organiseert de competitie waarbij kandidaten zo ver mogelijk over een ingezeepte baan van vijftig meter moeten glijden. Winnaar Bergman is geen onbekende in het circuit: hij mag zich inmiddels achtvoudig kampioen noemen.

