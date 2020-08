Evangelisch kopstuk VS onder vuur na privéschandalen

Het invloedrijke Amerikaanse evangelische kopstuk Jerry Falwell junior ligt onder vuur na meerdere schandalen in de persoonlijke sfeer. Volgens The Washington Post en The New York Times is hij opgestapt als hoofd van de christelijke Liberty University, maar zelf ontkent hij dat. Falwell hielp president Donald Trump in 2016 nog naar de overwinning in de presidentsverkiezingen door zijn steun voor hem uit te spreken, waardoor veel orthodox-protestantse kiezers op Trump stemden.

De hernieuwde ophef rond Falwell, hoofd van een van de grootste christelijke universiteiten van de Verenigde Staten, komt nadat een van zijn zakenpartners maandag opbiechtte dat hij er jarenlang een seksuele relatie op nahield met Fallwell en diens echtgenote. De zakenpartner, Giancarlo Granda, verklaarde onder meer dat hij seks had met Falwells vrouw Becki, terwijl Falwell toekeek.

Fallwell ontkent mee te hebben gedaan aan het trio, maar gaf wel toe dat zijn vrouw een affaire heeft gehad met Granda. Hij was al voor onbepaalde tijd op verlof als hoofd van Liberty University nadat hij op sociale media foto’s had geplaatst waarop hij met geopende gulp op een jacht poseerde terwijl hij zijn arm om een jonge vrouw had.

De publiekelijke val van Falwell, zoon van de fundamentalistische tv-dominee Jerry Falwell (1933-2007), krijgt veel aandacht in de VS vanwege diens prominente rol in ultraconservatieve christelijke kringen. Mede door zijn steun wist de tweemaal gescheiden Donald Trump in 2016 de nominatie van de Republikeinse Partij en uiteindelijk het presidentschap in de wacht te slepen. Falwells vrouw Becki was actief voor de organisatie Women for Trump (Vrouwen voor Trump).