Israël weet nieuwe verkiezingen te vermijden

Israël heeft op het nippertje weten te voorkomen dat het land voor de vierde keer in minder dan twee jaar naar de stembus moest. Het parlement stemde er maandagavond mee in om de deadline voor het vaststellen van een nieuwe begroting uit te stellen. Volgens de wet had een nieuwe begroting voor dinsdag door het parlement moeten zijn, anders zouden nieuwe verkiezingen volgen.

Er moesten drie verkiezingen aan te pas komen voordat rivalen Benjamin Netanyahu (Likoed) en Blauw-Wit-leider Benny Gantz erin slaagden een nieuwe regering te vormen, maar de twee waren het er niet over eens of een nieuwe begroting voor een of voor twee jaar opgesteld zou moeten worden. Pas enkele uren voor het verstrijken van de deadline stemde het parlement in met het akkoord dat de regeringspartijen bereikten over uitstel van de begroting.

Het Israëlische kabinet heeft nu nog 120 dagen de tijd om het eens te worden over een nieuwe begroting.