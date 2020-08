ANVR: reisadvies Spanje zoveelste klap voor reisbranche

Het reisadvies voor heel Spanje wordt vanaf dinsdag aangescherpt, van geel naar oranje. Het nieuwe advies geldt ook voor de Canarische Eilanden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ziet zich daartoe genoodzaakt vanwege het oplopende aantal besmettingen in het populaire vakantieland.

Reisorganisaties TUI en Corendon hebben op dit moment duizenden Nederlandse vakantiegangers in Spanje zitten. Voor TUI gaat het om bijna 4000 Nederlandse vakantiegangers en voor Corendon om bijna 1300. Ook delen van Frankrijk gaan op oranje, laat het ministerie weten. Het gaat daarbij om de regio’s Sarthe, Hérault en Alpes-Maritimes. Ook Monaco en de Schotse stad Aberdeen gaan op oranje.

‘Reizigers weten wat ze moeten doen’

Hoeveel Nederlandse vakantiegangers nu via reisorganisaties in Spanje, de Canarische Eilanden en de betreffende regio’s in Frankrijk zijn, weet de ANVR niet precies. “Uiteraard weten de individuele reisorganisaties dat wel, waar zij zitten en wanneer, maar wij hebben daar geen inventarisatie van gedaan”, aldus een woordvoerster. “Dat komt ook doordat de organisaties zelf exact weten wat ze moeten doen. Die zullen de reizigers die daar zitten informeren, maar ook de mensen die nog zouden vertrekken.”

Er was in de reissector de hoop dat Europa langzamerhand weer openging, stelt de ANVR, maar nu lijkt in een aantal landen een tegengestelde beweging plaats te vinden. “Dat is natuurlijk dramatisch voor de reisbranche.” Spanje hoort steevast tot de top drie van meest populaire vakantielanden onder Nederlanders, zegt de ANVR. “Het maakt het heel erg moeilijk nu nog naast Italië en Griekenland zonnige landen te vinden.”

De huidige steunmaatregelen van de overheid kunnen waarschijnlijk niet voorkomen dat “heel erg veel” reisorganisaties gaan omvallen, stelt de ANVR. De brancheorganisatie pleit daarom voor aanvullende regelingen. “Voor een gesloten sector als de onze hebben we specifieke maatregelen nodig.”