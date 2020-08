Nog niet duidelijk of teststraat Schiphol langer openblijft

Het is nog niet duidelijk of de coronateststraat op Schiphol dinsdag en daarna langer openblijft, nu de overheid heeft besloten om de reisadviezen voor heel Spanje en delen van Frankrijk aan te scherpen. Het is nog niet in te schatten of het nodig is, want de meeste vluchten uit risicogebieden komen overdag aan. Bovendien is het nog niet duidelijk of er genoeg mankracht is om langer mensen te testen, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland.