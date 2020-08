Reisorganisaties: duizenden Nederlandse reizigers in Spanje

Reisorganisaties TUI en Corendon hebben op dit moment duizenden Nederlandse vakantiegangers in Spanje zitten. Zij worden geïnformeerd over de wijziging van het reisadvies naar heel Spanje van geel naar oranje vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in het populaire vakantieland. De aanscherping van het reisadvies door het ministerie van Buitenlandse Zaken geldt ook voor de Canarische Eilanden.