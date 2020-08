Medisch onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalni is vergiftigd. Dat hebben artsen van het ziekenhuis in Berlijn waar Navalni is opgenomen maandag gezegd.

Navalni werd donderdag ziek, zaterdag werd hij naar Berlijn gebracht. Zijn medestanders spraken meteen van vergiftiging, artsen in een ziekenhuis in Omsk, waar hij eerst werd opgenomen, hielden het op een stofwisselingskwaal.