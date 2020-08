Amerikaanse gezant ontmoet boegbeeld Wit-Russische oppositie

“Ik had de kans om mevrouw Tichanovskaja te ontmoeten”, zei Biegun, die tijdens een ontmoeting met de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Linas Linkevicius sprak. “Ze is een zeer indrukwekkend persoon en ik kan zien waarom ze zo populair is in haar land. Het doel van deze bijeenkomst was om te luisteren, om te horen wat de gedachten van het Wit-Russische volk zijn en om te zien wat zij doen om het recht op zelfbeschikking te verkrijgen”, zei Biegun.

“Wij geloven in een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is”, zei hij maar hij voegde eraan toe dat “de Verenigde Staten niet kunnen en zullen beslissen over de gang van zaken in Wit-Rusland. Dat is het recht van het Wit-Russische volk.”

Vlucht naar Litouwen

Tichanovskaja, een politieke nieuweling, week voor haar veiligheid en die van haar kinderen uit naar buurland Litouwen na de verkiezingen van 9 augustus. President Aleksandr Loekasjenko verklaarde die met 80 procent van de stemmen te hebben gewonnen. Sindsdien zijn er in de voormalige Sovjetrepubliek ongekend massale protesten die oproepen tot het einde van de 26 jaar durende heerschappij van Loekasjenko.

Tichanovskaja bedankte de VS voor hun steun en zei bereid te zijn de crisis op te lossen door middel van een dialoog over de vreedzame overdracht van de macht.

“Wij hebben altijd gezegd dat wij bereid zijn te spreken en dat wij ons inzetten voor een vreedzame oplossing. Wij staan open voor de bemiddeling van internationale organisaties om de dialoog te vergemakkelijken. Wij eisen ook een onpartijdig onderzoek naar de misdaden die de Wit-Russische autoriteiten tegen de bevolking hebben begaan”, zei ze.

Biegun reist na Litouwen naar Rusland en de Oekraïne. Donderdag voert hij in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen besprekingen met vertegenwoordigers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.