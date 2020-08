Nederland en Suriname maken haast met uitwisselen ambassadeurs

Dat hebben de ministers Stef Blok en Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken) bekendgemaakt na een ontmoeting in Voorburg. De relatie tussen beide landen was onder de vorige president Desi Bouterse erg moeizaam. De wederzijdse diplomatieke vertegenwoordiging op ambassadeursniveau stopte in 2017.

Blok maakte verder bekend dat Nederland nog eens 3,5 miljoen euro beschikbaar stelt om Suriname te helpen bij de bestrijding van het nieuwe coronavirus.