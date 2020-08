Beroep tegen vonnis over mondkapjes in Amsterdam

Protestgroep Viruswaarheid en de Amsterdamse cultureel ondernemer Ab Gietelink gaan in beroep tegen het vonnis van de rechter in Amsterdam, die woensdag bepaalde dat het dragen van een mondkapje op drukke plekken in de hoofdstad verplicht blijft. Gietelink meldde maandag dat hun raadslieden dinsdag om een spoedappel vragen bij het gerechtshof.