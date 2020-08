Bonden en oppositie hopen op ‘grootste onlineprotest’ voor zorg

Vakbonden en de linkse oppositiepartijen gaan op zaterdag 5 september samen actievoeren voor hogere salarissen in de zorg. Vanwege de coronarisico’s wordt het een onlineprotest. Het is een gezamenlijk initiatief van de vakbonden FNV, CNV en NU’91 en de politieke partijen GroenLinks, SP en PvdA. Ze hopen op “de grootste onlinedemonstratie voor de zorg ooit”.

Het internetprotest krijgt de noemer #meerdanapplaus. Dat is ook de naam van de bijbehorende actiewebsite meerdanapplaus.nl. Op die site kunnen mensen die het eens zijn met de bonden en de oppositiepartijen hun solidariteit met zorgmedewerkers betuigen en een signaal afgeven aan het kabinet.

De actie volgt op diverse vergeefse pogingen van de oppositie om in de Tweede Kamer loonsverhoging af te dwingen voor zorgpersoneel. In de Kamer is daar net geen meerderheid voor. De coalitiepartijen steunen het voorstel niet. Zij zijn het eens met premier Mark Rutte, die er herhaaldelijk op heeft gewezen dat de lonen in de zorg de afgelopen jaren al zijn gestegen. Ook de economische situatie speelt mee: door de coronacrisis is de economie gekrompen en staat de overheid voor een begrotingstekort.

Hoofdelijke stemming

De oppositie reageerde onlangs furieus toen een zogeheten hoofdelijke stemming niet kon doorgaan nadat was gebleken dat Kamerleden van de coalitie waren weggelopen en er daardoor niet genoeg Kamerleden aanwezig waren om zo’n stemming aan te vragen. Die hoofdelijke stemming kwam er woensdag alsnog, met als uitkomst dat beide moties over een hoger loon werden verworpen. Het ene voorstel was van de linkse partijen, het andere van de PVV.

Bonden en oppositie zeggen dat zorgmedewerkers “dag in dag uit in de frontlinie staan”. “Zij verdienen meer dan applaus. Het is een politieke keuze om de lonen van zorgmedewerkers niet te verhogen. Daarom roepen we het kabinet op de mensen in de zorg te geven wat ze verdienen: structurele loonsverhoging en een verlaging van de werkdruk.”