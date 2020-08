‘Meer informatie nodig om te weten of Navalni vergiftigd is’

Het ontbreekt volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas aan voldoende informatie om vast stellen of de Russische corruptiebestrijder Aleksej Navalni is vergiftigd. “Er zijn nog een heleboel vragen over de zaak en we moeten eerst de feiten kunnen vaststellen”, aldus de bewindsman. Heiko sprak op bezoek in Kiev over Navalni, die naar Berlijn is overgebracht voor behandeling.