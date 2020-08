ANBO: zet vitale ouderen niet buitenspel om corona

Ouderenbond ANBO vindt dat in de coronabestrijding generaties niet tegen elkaar moeten worden opgezet. In het AD pleiten enkele leden van het Outbreak Management Team (OMT) er maandag voor om kwetsbare mensen beter te beschermen, bijvoorbeeld door ze een beperkt aantal vaste contactpersonen te laten hebben.

“Natuurlijk moeten kwetsbare mensen beschermd worden, bijvoorbeeld ouderen die in een verpleeghuis wonen. Maar het overgrote deel van de ouderen is vitaal, draagt bij aan de samenleving en moet dus niet in een gedwongen isolement worden geplaatst”, stelt de bond.

Directeur Liane den Haan vindt dat dat een heel groot deel van Nederland buitenspel zet. “Er zijn op dit moment 3,2 miljoen 65-plussers in Nederland en daarvan is 80 procent niet kwetsbaar. Sterker nog, zij zijn van grote waarde voor onze samenleving. Denk aan alle vrijwilligers. Ik vind het echt geen goed idee om 2,5 miljoen mensen in een kunstmatige sociale bubbel te plaatsen.”

Zij vindt het niet juist om te zeggen dat ouderen beperkt moeten worden in hun vrijheid zodat jongeren meer ruimte krijgen om de economie draaiende te houden. “Laten we dus onderscheid maken tussen kwetsbare en vitale ouderen en de coronamaatregelen daarop afstemmen.”