Zomergast Carola Schouten trok meeste kijkers dit seizoen

Waar Zomergasten in 2019 met een ijzersterke aftrap begon, namelijk met 647.000 kijkers voor misdaadverslaggever John van den Heuvel, moest het programma dit jaar wachten tot aflevering vijf. In die aflevering boekte het interviewprogramma op NPO2 het grootste succes van deze jaargang met als gast landbouwminister Carola Schouten, waar 541.000 mensen naar keken.

Filosoof Maxim Februari behaalde vorig jaar in diezelfde aflevering 353.000 kijkers. Ook advocate Inez Weski gooide dit jaar hoge ogen: in aflevering twee behaalde zij 535.000 kijkers. Schrijver Hanna Bervoets moest het vorig jaar in diezelfde aflevering doen met 278.000.

De eerste aflevering met rapper Typhoon werd ten opzichte van vorig jaar minder goed bekeken: door zo'n 378.000 mensen. Na Weski was het de beurt aan schrijfster Nazmiye Oral, die 322.000 kijkers trok. In aflevering drie van vorig jaar was correspondente Nina Jurna te gast, waar 350.000 mensen naar keken.

Aflevering vier was met Jaap Goudsmit dit jaar goed voor 377.000 kijkers, waar vorig jaar naar longarts Wanda de Kanter 434.000 mensen keken.

Presentatrice Janine Abbring sloot dit seizoen af met meer kijkers dan vorig jaar. Ongeveer 492.000 mensen keken naar de laatste aflevering met schrijver Ilja Leonard Pfeijffer. Vorig jaar keken 342.000 mensen naar de laatste aflevering met toneel- en operaregisseur Ivo van Hove.