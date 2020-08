17-jarige jongen vast voor steekincident met 16-jarige

Het slachtoffer was met een vriend bij het station om een ruzie uit te spreken met drie andere jongens, meldt de politie. Tijdens het gesprek ontstond opnieuw ruzie. Eén van de verdachten trok daarbij een mes en verwondde het slachtoffer. Het 16-jarige slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij behandeld is aan zijn verwondingen. Zijn toestand is stabiel.

De 17-jarige jongen werd kort na middernacht aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en zit nog vast.