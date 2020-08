Australische bisschop verzet zich tegen ‘onethisch’ vaccin

De katholieke aartsbisschop van Sydney zegt dat hij “diep verontrust is over de Australische deal met AstraZeneca voor een coronavaccin, omdat dat christenen voor een “ethisch dilemma” zou plaatsen. Voor het vaccin zouden cellen zijn gebruikt die afkomstig zijn van een geaborteerde foetus.

In een brief die mede is ondertekend door een anglicaanse en Grieks-orthodoxe geestelijk leider, roept aartsbisschop Anthony Fisher de Australische regering op het vaccin niet te verplichten. Daarnaast zou de regering ook andere, “ethische” vaccins moeten verwerven om de mensen met religieuze bezwaren een keuze te geven.

Australië kondigde vorige week de deal met AstraZeneca aan en beloofde het vaccin gratis ter beschikking te stellen, als is gebleken dat het veilig en effectief is. Premier Scott Morrison suggereerde eerst dat vaccinatie verplicht zou zijn voor de 25 miljoen inwoners, tenzij daar medische bezwaren tegen zouden zijn, maar hij kwam daar later op terug.

Nederland heeft ook een afspraak met AstraZeneca voor levering van het vaccin. Hier is geen sprake van vaccinatieplicht.