Schaakrubriek: The King Of The Lockdown

Mijn buurman pleegt mij soms op blijde toon, dus kennelijk met een vrolijk harte, mee te delen dat hij na een fietstocht kudos heeft binnen gekregen. Ik dacht eerst dat er sprake was van een soort actie waarbij je, na voldoende kudos verzameld te hebben, tegen bijbetaling van € 2, een nieuwe fietsbel kon krijgen. Maar nu kom ik deze term zelfs in het blad CHESS tegen waarin grootmeester Nakamura kudos krijgt. In ieder geval niet voor deze partij tegen Carlsen, die in datzelfde blad op de voorpagina The King Of The Lockdown wordt genoemd. Jawel, we leven in bijzondere tijden, de helft is u nog niet aangezegd. De partij: M.Carlsen-H.Nakamura, online tour. 1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 d5 4.Pc3 Le7 5.Lf4 0-0 6.a3 Pbd7 7.Pb5 Pe8 8.e3 dxc4 9.Lxc4 c5?! (een nieuwtje, voorzichtiger is 9..a6 10.Pc3 b5) 10.dxc5 a6 11.Pbd4 Lxc5 12.0-0 De7 (Zwart durft niet meer 12..b5 13.Lxe6 fxe 14.Pxe6 De7 15.Pxf8 Dxf8 te spelen want daarmee verloor hij een eerdere partij tegen Carlsen) Wit staat al beter. 13.Tc1 Ld6 Hier had zwart toch echt e5 moeten spelen. 14.Pe5 Pd7? mist een tactische grap: 16.Pdc6! Dh4 (16..bxc6 17.Pxc6 Df6 18.Lxd6 Pxd6 19.Dxd6 met superieure stelling) 17.Lg3 Dh5 18.h4 Df6 19.Pg4 Dxb2 20.Lxd6 bxc6 21.Tc2 Db5 22.Lxf8 Pxf8 het ligt allemaal voor de hand 23.h5 h6 24.Df3 Dxh5 een twijfelachtige pionnenroof 25.Dxc6 Pc7 26.Df3 Pd5 27.e4 e5 een laatste stuiptrekking maar: 28.Pxh6+ en 1-0. Niemand zal kunnen ontkennen dat schaakcomputers een enorme verandering hebben gebracht in het schaakspel, zowel in de manier waarop het wordt gespeeld als in de kennis van het spel zelf.