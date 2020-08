Dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima op een zondag verschenen vakantiefoto minder dan 1,5 meter afstand van iemand houden, komt doordat ze daar “in de spontaniteit van het moment” niet goed op hebben gelet. “Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen”, laten de koningin en koningin weten in een tweet van het Koninklijk Huis.

