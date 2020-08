Pleger aanslagen in Christchurch had derde doelwit

De ultrarechtse Australische extremist Brent Tarrant, die in maart vorig jaar twee bloedige aanslagen pleegde in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, wilde nog een keer toeslaan. Volgens aanklagers wilde de dader na een aanslag op een moskee en op een islamitisch centrum in de stad, verder rijden naar Ashburton, circa 80 kilometer westelijker, om daar nog aanslag op een moskee te plegen. Ook was hij van plan de panden, na ze met vuurwapens te hebben aangevallen, in brand te steken.