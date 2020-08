Corona zadelt Delfts blauw-maker Royal Delft op met flink verlies

Delfts blauw-maker Royal Delft is flink in de rode cijfers gedoken door de coronacrisis. De beursgenoteerde onderneming kampte met een fikse terugval van het aantal toeristen dat Nederland aandeed. Vanwege de virusuitbraak heeft Porceleyne Fles, zoals het bedrijf ook wordt genoemd, tweeënhalve maand geen bezoekers kunnen ontvangen in wat normaal de drukste periode van het jaar is.