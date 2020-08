‘Internetreus Tencent wil maker schietspel Warframe overnemen’

De Chinese internet- en gamingreus Tencent staat naar verluidt op het punt om gamesbedrijf Leyou Technologies in te lijven. Dat is de maker van gratis schietspellen als Warframe en Dirty Bomb. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat de partijen in gesprek zijn over een deal waarbij Leyou wordt gewaardeerd op 1,3 miljard dollar.

Tencent heeft het grootste online-gamingimperium ter wereld. Het is eigenaar, of via Epic Games voor een groot deel eigenaar, van onder meer Fortnite, League of Legends en Call of Duty. Volgens de bronnen bevinden de onderhandelingen met Leyou zich in een vergevorderd stadium en zou er deze week al een akkoord kunnen worden getekend. Daarbij zou Charles Yuk, de grootaandeelhouder van Leyou, zijn hele belang aan Tencent overdragen. Bij de bedrijven zelf was niemand beschikbaar of bereid om commentaar te geven.

Tencent ligt de laatste tijd ook onder vuur van de Amerikaanse president Donald Trump, die recent een decreet heeft ondertekend om in de Verenigde Staten binnenkort bepaalde transacties met de in Azië enorm populaire app WeChat te gaan verbieden. Volgens Trump dreigt de Chinese Communistische Partij via data van WeChat toegang te krijgen tot persoonlijke informatie van Amerikanen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de ban voor WeChat waarschijnlijk niet zo ingrijpend wordt als gevreesd. Daarom toonde de beurskoers van Tencent maandag weer duidelijk herstel op de aandelenmarkt in Hongkong.