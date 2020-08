Amerikaanse buitenlandminister Pompeo start bezoek Midden-Oosten

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is in Israël aangekomen aan het begin van een vijfdaagse reis door de regio. Hij overlegt met onder anderen premier Benjamin Netanyahu over Iran en over een verdere uitbreiding van de betrekkingen van Israël met andere landen in het Midden-Oosten. Eerder deze maand knoopten de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) voor het eerst diplomatieke betrekkingen aan met Israël.