Nieuw-Zeeland verlengt lockdown Auckland

In Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland, worden de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus verlengd tot en met zondag. Dat maakte premier Jacinda Ardern maandag bekend. De maatregelen in Auckland zouden in eerste instantie woensdag verlicht worden, maar zijn verlengd om de uitbraak in de stad beter onder controle te krijgen, zei Ardern.

In de stad zijn sinds 12 augustus strenge beperkingen van kracht, nadat vier besmettingen binnen een familie opdoken. Tot dan toe was Nieuw-Zeeland 102 dagen virusvrij. Inmiddels is in Auckland, waar circa 1,5 miljoen mensen wonen, een cluster van 101 virusgevallen bekend. Scholen en bedrijven in de stad zijn dicht om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen.

Premier Ardern maakte ook bekend dat in de rest van Nieuw-Zeeland mondmaskers voorlopig verplicht gesteld worden in het openbaar vervoer. Bijeenkomsten met meer dan honderd personen blijven verboden. In heel het land zijn in totaal 1332 gevallen van het longvirus bekend en 22 mensen gestorven. Maandag werden er negen nieuwe besmettingen geregistreerd.