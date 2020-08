Uitspraak in brillenruzie EssilorLuxottica en Pearle-moeder

De rechter in Rotterdam spreekt zich later op maandag schriftelijk uit over brillenoorlog tussen het Italiaans-Franse EssilorLuxottica en Pearle-moeder GrandVision. Volgens Essilor heeft GrandVision tijdens de coronacrisis zijn koers sterk gewijzigd, zonder dat met de beoogde nieuwe eigenaar te overleggen. Daarmee zouden afspraken zijn geschonden.