Verdachte aangehouden na reeks antisemitische incidenten in Graz

In Oostenrijk heeft de politie zondag een verdachte aangehouden in het onderzoek naar een aantal antisemitische incidenten die de afgelopen week plaatsvonden in Graz. Zaterdag nog werd een leider van de Joodse gemeenschap in die zuidelijke stad aangevallen.

Elie Rosen werd met een houten knuppel op het terrein van de synagoge aangevallen. Hij kon zijn auto in vluchten. De aanvaller is er toen vandoor gegaan. Het gebedshuis was vorige week al twee keer het doelwit geweest van vandalisme, aldus de gemeenschap in een verklaring. Het gebedshuis werd met pro-Palestijnse luizen beklad en er werden ruiten ingeslagen.

Vanuit de Oostenrijkse politiek klonk verontwaardiging over de aanval. Bondskanselier Sebastian Kurz en andere hooggeplaatste politici hebben opdracht gegeven om Joodse instellingen in het land strenger te beveiligen. In Graz namen zondagavond tweehonderd mensen, onder wie lokale politici, deel aan een mars om hun steun te betuigen aan de joodse gemeenschap en hun afkeuring over de aanval te tonen.

Over de identiteit van de aangehouden verdachte is niets bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder werd hij zondagavond verhoord. De politie was op zoek naar een man die naast de aanval op Rosen er ook van verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor het vandalisme bij de synagoge en beschadigingen aan een gebouw van een belangenorganisatie voor homoseksuelen in Graz.