Handhavers delen 148 boetes uit op drukke Amsterdamse locaties

In Amsterdam hebben gemeentelijke handhavers zondag 148 boetes uitgeschreven voor het niet dragen van een mondkapje. Een veelvoud aan mensen is alleen aangesproken of gewaarschuwd, meldt de gemeente zondagavond. “We hopen dat beboeten de uitzondering blijft en dat mensen aan een waarschuwing genoeg hebben.” Het aantal boetes uitgeschreven door de politie volgt later op de avond.