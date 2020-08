Tropische storm Marco zwelt aan tot orkaankracht

De tropische storm Marco is in de Golf van Mexico aangezwollen tot orkaankracht met windsnelheden tot 120 km/uur en nog hardere windstoten. Het National Hurricane Center in Miami verwacht dat het natuurgeweld vanaf maandag voor veel overlast gaat zorgen in een groot gebied aan de Amerikaanse zuidkust.

Zoals het er nu naar uitziet, koerst Marco richting Louisiana. Deze staat, waar onder andere de stad New Orleans ligt, werd in 2005 zwaar getroffen door orkaan Katrina. Er vielen meer dan 1800 doden en de schade liep op tot boven de 150 miljard dollar.