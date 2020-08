PvdA-raadslid Sint-Michielgestel gedood, zoon is verdachte

De man die zaterdagavond dood werd gevonden in de garage van een woning in Sint-Michielsgestel, is de plaatselijke PvdA-fractievoorzitter Jack de Vlieger. Die avond is de inwonende zoon van het slachtoffer als verdachte aangehouden, aldus de politie. Over de aanleiding voor het misdrijf zegt de politie niets, omdat het onderzoek nog loopt.