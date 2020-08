Het coronadashboard van de overheid meldt zondag 457 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Dat zijn er 51 minder dan de dag ervoor, toen het aantal 508 bedroeg.

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn 81 nieuwe besmettingen vastgesteld, in Rotterdam-Rijnmond gaat het om 65 nieuwe gevallen. In de regio Haaglanden zijn 39 nieuwe gevallen geregistreerd, in de regio Utrecht 32 en in Midden- en West-Brabant 33.