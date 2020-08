‘Identiteit slachtoffer Sint-Michielsgestel nog niet vastgesteld’

De politie heeft de identiteit van de man die zaterdagavond is omgekomen door een misdrijf in Sint-Michielsgestel nog niet kunnen vaststellen. Volgens diverse media gaat het om de lokale fractievoorzitter van de PvdA, Jack de Vlieger. “Hoewel we er van uitgaan dat het om de bewoner van het huis gaat, is de identiteit van het slachtoffer nog niet officieel vastgesteld”, schrijft de politie in een verklaring. “Daarvoor wordt vandaag verder onderzoek gedaan aan het lichaam, dat inmiddels wel uit het huis is gehaald.”