Circa duizend demonstranten op Malieveld tegen coronamaatregelen

Een naar schatting kleine duizend mensen hebben zich zondagmiddag op het Malieveld verzameld om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Zij vinden dat de overheid met de maatregelen hun rechten schendt. De demonstratie begon om 14.00 uur.

Er is veel politie op de been, ook te paard. De demonstranten hebben Nederlandse vlaggen en scanderen leuzen als “wij zijn Nederland”. Er is opgeroepen om vreedzaam te betogen, 1,5 meter afstand te houden en geen alcohol te nuttigen, omdat de politie anders de demonstratie zal beëindigen.