Peiling: coalitie daalt naar 65 zetels

De vier regeringspartijen leveren in de jongste peiling van Maurice de Hond zes zetels in en gaan van 71 naar 65. De VVD daalt drie zetels, de overige drie (CDA, D66, ChristenUnie) ieder één. De PVV stijgt drie zetels.

De verschuivingen lijken te maken te hebben met de discussies over het salaris van zorgmedewerkers, schrijft De Hond zondag. Het kabinet heeft vorige week aangegeven dat er door economische krimp en toenemende werkloosheid geen ruimte is voor structurele verbetering van de beloning in de zorg.

Voor de overige negen partijen is er in de zetelstand ten opzichte van een week geleden weinig tot niets veranderd. SP, Partij voor de Dieren en DENK stegen met één zetel, de andere (PvdA, GroenLinks, FVD, SGP, Partij voor de Toekomst en 50 Plus) zagen geen wijzigingen.