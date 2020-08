Het wordt zondag nergens 25 graden en daarmee is de regionale hittegolf na achttien dagen voorbij, meldt Weeronline. In Volkel, Eindhoven, Arcen, Ell, Hupsel en Maastricht duurde de hittegolf het langst.

Het zomerse weer begon op 5 augustus in Arcen, Eindhoven en Maastricht met een tropische dag van 30 graden. Daarna volgden meer warme dagen. In Arcen, Eindhoven en Hupsel steeg de temperatuur op elf dagen naar 30 graden en meer. De hoogste temperatuur werd gemeten in Arcen. Daar werd het op 8 augustus 37 graden.

De officiële hittegolf in De Bilt duurde dertien dagen. In plaatsen als Eelde, Nieuw-Beerta, Lelystad en Rotterdam was de hittegolf na twaalf dagen voorbij. In Den Helder en Wijk aan Zee duurde die acht dagen.

Dit jaar waren er twee regionale hittegolven. De eerste was eind juni in het zuiden van het land. Vorig jaar waren er in het zuidoosten drie regionale hittegolven. De langste hittegolf was in 2018. In het Gelderse Hupsel en op voormalig vliegbasis Twenthe duurde die 29 dagen.